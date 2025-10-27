По всій території України оголошена повітряна тривога: яка причина

Небезпека по території України / © tsn.ua

Реклама

У Києві та низці областей України 27 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу МІГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше повідомлялося, що протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні.

Ми раніше інформували, що армія агресорки Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.