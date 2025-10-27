- Дата публікації
По всій території України оголошена повітряна тривога: яка причина
У разі повітряної тривоги потрібно перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 27 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу МІГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні.
Ми раніше інформували, що армія агресорки Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
