ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

По всій території України оголошена повітряна тривога: яка причина

У разі повітряної тривоги потрібно перебувати в безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Небезпека по території України

Небезпека по території України / © tsn.ua

У Києві та низці областей України 27 жовтня лунає повітряна тривога через загрозу МІГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні.

Ми раніше інформували, що армія агресорки Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
379
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie