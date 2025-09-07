- Дата публікації
У Києві оголошена повітряна тривога і вже чутно вибухи
Кияни вже повідомляють про вибухи у місті.
У Києві оголошена повітряна тривога.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — закликали в КМДА.
Про ударний БпЛА з півдня у напрямку Києва повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Про мапу укриттів нагадує КМДА.
Нагадаємо про комбінований масований удар дронами та ракетами по столиці. Атака тривала майже 12 годин.
Внаслідок чергового удару Росії сталося займання в урядовій будівлі. Пожежа виникла у будівлі Кабінету міністрів.
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей: малюк та його мати.