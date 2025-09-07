ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1416
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога і вже чутно вибухи

Кияни вже повідомляють про вибухи у місті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві оголошена повітряна тривога і вже чутно вибухи

У Києві оголошена повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві оголошена повітряна тривога.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — закликали в КМДА.

Про ударний БпЛА з півдня у напрямку Києва повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Про мапу укриттів нагадує КМДА.

Кияни вже повідомляють про вибухи у місті.

Нагадаємо про комбінований масований удар дронами та ракетами по столиці. Атака тривала майже 12 годин.

Внаслідок чергового удару Росії сталося займання в урядовій будівлі. Пожежа виникла у будівлі Кабінету міністрів.

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей: малюк та його мати.

Дата публікації
Кількість переглядів
1416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie