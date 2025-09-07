У Києві оголошена повітряна тривога і вже чутно вибухи

У Києві оголошена повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві оголошена повітряна тривога.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — закликали в КМДА.

Про ударний БпЛА з півдня у напрямку Києва повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Про мапу укриттів нагадує КМДА.

Кияни вже повідомляють про вибухи у місті.

Нагадаємо про комбінований масований удар дронами та ракетами по столиці. Атака тривала майже 12 годин.

Внаслідок чергового удару Росії сталося займання в урядовій будівлі. Пожежа виникла у будівлі Кабінету міністрів.

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей: малюк та його мати.