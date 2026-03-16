У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза
Киянам слід негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
У Києві вранці 16 березня оголошена повітряна тривога через загрозу російських дронів.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА», — вказано в заяві МВА.
Там закликали жителів Києва негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
До слова, у ніч проти 14 березня російська армія масовано атакувала дронами «Шахед» Бровари на Київщині. Загинули та були поранені мирні жителі. Уламки збитих дронів впали у густонаселеному районі поруч із житловим будинком, пошкодивши багатоповерхівки та посікши осколками автомобілі. Мер Ігор Сапожко повідомив про руйнування у двох гуртожитках та на території промзони, де вибуховими хвилями пошкоджено дахи та вікна підприємств. Також постраждала місцева амбулаторія, де вибито майже всі шибки.