У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза

У Києві вранці 16 березня оголошена повітряна тривога через загрозу російських дронів.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА», — вказано в заяві МВА.

Там закликали жителів Києва негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

До слова, у ніч проти 14 березня російська армія масовано атакувала дронами «Шахед» Бровари на Київщині. Загинули та були поранені мирні жителі. Уламки збитих дронів впали у густонаселеному районі поруч із житловим будинком, пошкодивши багатоповерхівки та посікши осколками автомобілі. Мер Ігор Сапожко повідомив про руйнування у двох гуртожитках та на території промзони, де вибуховими хвилями пошкоджено дахи та вікна підприємств. Також постраждала місцева амбулаторія, де вибито майже всі шибки.