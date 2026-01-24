У Києві оголошена повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

У Києві сьогодні, 24 січня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

За даними моніторингових каналів, є загроза пусків балістичних ракет з Брянська.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала атаки з боку РФ. Ворог обстріляв Київ і Харків. Було випущено десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі. Внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення.