У Києві оголошена повітряна тривога: що летить
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.
У Києві сьогодні, 24 січня, оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.
За даними моніторингових каналів, є загроза пусків балістичних ракет з Брянська.
Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала атаки з боку РФ. Ворог обстріляв Київ і Харків. Було випущено десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі. Внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення.