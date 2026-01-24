ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: що летить

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві сьогодні, 24 січня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

За даними моніторингових каналів, є загроза пусків балістичних ракет з Брянська.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала атаки з боку РФ. Ворог обстріляв Київ і Харків. Було випущено десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі. Внаслідок масованої атаки в столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie