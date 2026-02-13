ТСН у соціальних мережах

Київ
210
1 хв

У Києві очікується I рівень небезпечності

Синоптики попереджають про туман і різке зниження видимості.

Наталія Магдик
Київ

Київ / © ТСН

У Києві, та низці регіонів України, очікуються несприятливі погодні умови.У столці оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомили в ДСНС України у Telegram.

За даними рятувальників, у Київ до кінця дня 13 лютого, а також у ніч на 14 лютого та в першій половині дня прогнозується туман із видимістю 200–500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності (жовтому).

Крім столиці, 14 лютого вночі та в першій половині дня туман очікується у північних, більшості західних, центральних областях, а також у Харківській області. Видимість також становитиме 200–500 м, рівень небезпечності — жовтий.

У ДСНС застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту. Рятувальники закликають громадян бути уважними, обережними та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Нагажаємо, раніше ми писали про те, що у Києві 14 лютого буде тепло, та що впродовж дня стовпчики термометрів досягнуть 3° тепла.

