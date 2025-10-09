ТСН у соціальних мережах

У Києві обвалилося перекриття будинку після російської атаки: у КМДА пояснили чому

Київська влада пояснила, чому обвалився будинок. Також вона замовить нове обстеження після несподіваного інциденту.

Обвал перекриття будинку на просп. Відрадному

Обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному / © КМДА

У житловому будинку на проспекті Відрадному стався обвал перекриття. Найбільший резонанс викликає той факт, що інцидент трапився у частині будівлі, де під час попереднього обстеження не було зафіксовано жодної загрози обвалу. Цей будинок у Солом’янському районі був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 4 липня.

Про це повідомили в КМДА.

Після ліквідації наслідків атаки фахівці провели детальні обстеження. За їхніми результатами, в частині, де стався обвал, загрози не виявили. В тих місцях, де ризик обвалу існував, фахівці КАРС завчасно встановили підпірні стійки — опорні елементи, призначені для утримання важких конструкцій.

Обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному / © КМДА

Обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному / © КМДА

На початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капітальний ремонт будинку. Замовником відновлювальних робіт визначено КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

Обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному / © КМДА

Обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному / © КМДА

Через несподіваний обвал міська влада повідомила, що буде замовлено додаткове інструментальне обстеження. Це необхідно для визначення і дослідження нових пошкоджень, а також для точного планування подальших протиаварійних заходів.

Нагадаємо, вночі проти 4 липня армія РФ ударила по Києву дронами й балістикою. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Соломʼянський. Там було пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків.

Під час атаки на Київ російські окупанти завдали балістичного удару по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі.

