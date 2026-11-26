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- Київ
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У Києві обвалився багатоповерховий будинок: подробиці — оновлено (фото, відео)
У Києві обвалився багатоповерховий будинок. Очевидці повідомляють, що перед цим пролунав вибух.
У Києві вдень 26 листопада обвалився багатоповерховий будинок. В одній із квартир житлового будинку на вулиці Драгоманова стався вибух, який пошкодив фасад будівлі та травмував людину.
Про це повідомили в соцмережах та ДСНС України і в Поліції Києва.
Обвал будинку у Києві 26 листопада: що відомо
Як встановили поліцейські, у квартирі вибухнув туристичний газовий балон у той момент, коли мешканці готували їжу. У ДСНС уточнили, що подальшого горіння не виникло, проте вибух зруйнував частину зовнішньої стіни будинку.
Унаслідок події постраждала одна людина. Причини інциденту наразі встановлюватимуть правоохоронці. Окремо у ДСНС закликали громадян дотримуватися правил безпеки в побуті.
Як уточнили в поліції для ТСН, газовий балон, ймовірно, був великого розміру. Тому спричинив руйнування таких масштабів. А за інформацією рятувальників, від вибуху постраждав хлопець, який отримав незначні опіки. Наразі його оглядають медики.
Нагадаємо, що у Мережі зазначали, що це сталося у багатоповерхівці на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва. Будинок посипався одразу після вибуху. Водночас очевидці зауважували, що ця подія не пов’язана з влучанням («прильотом»).
Нагадаємо, у Києві пізно ввечері, 25 листопада, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.
Через балістичний удар росіян ввечері 25 листопада пораненя отримали троє людей. Двох із них госпіталізували.