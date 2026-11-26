Обвал будинку у Києві 26 листопада / © ДСНС

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У Києві вдень 26 листопада обвалився багатоповерховий будинок. В одній із квартир житлового будинку на вулиці Драгоманова стався вибух, який пошкодив фасад будівлі та травмував людину.

Про це повідомили в соцмережах та ДСНС України і в Поліції Києва.

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Обвал будинку у Києві 26 листопада: що відомо

Як встановили поліцейські, у квартирі вибухнув туристичний газовий балон у той момент, коли мешканці готували їжу. У ДСНС уточнили, що подальшого горіння не виникло, проте вибух зруйнував частину зовнішньої стіни будинку.

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Унаслідок події постраждала одна людина. Причини інциденту наразі встановлюватимуть правоохоронці. Окремо у ДСНС закликали громадян дотримуватися правил безпеки в побуті.

Як уточнили в поліції для ТСН, газовий балон, ймовірно, був великого розміру. Тому спричинив руйнування таких масштабів. А за інформацією рятувальників, від вибуху постраждав хлопець, який отримав незначні опіки. Наразі його оглядають медики.

© ДСНС

Обвал будинку у Києві 26 листопада / © ДСНС

Обвал будинку у Києві 26 листопада / © ДСНС

Нагадаємо, що у Мережі зазначали, що це сталося у багатоповерхівці на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва. Будинок посипався одразу після вибуху. Водночас очевидці зауважували, що ця подія не пов’язана з влучанням («прильотом»).

Обвал будинку у Києві 26 листопада / © ДСНС

Обвал будинку у Києві 26 листопада / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Обвал будинку у Києві 26 листопада. / © соцмережі

У Києві обвалився багатоповерховий будинок / © соцмережі

Обвал будинку у Києві 26 листопада. / © Главком

У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова стався вибух у багатоповерхівці / © соцмережі

У Києві обвалився багатоповерховий будинок / © соцмережі

Нагадаємо, у Києві пізно ввечері, 25 листопада, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Через балістичний удар росіян ввечері 25 листопада пораненя отримали троє людей. Двох із них госпіталізували.

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