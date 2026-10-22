У Києві обмежили рух Південним мостом після російської атаки: що потрібно знати водіям

Південний міст

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У Києві вранці 22 жовтня обмежили рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Причиною стала російська атака на столицю.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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«У зв'язку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег», — йдеться в повідомленні.

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У КМВА закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок містом.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок російського обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Наразі невідомо, як довго діятимуть обмеження та коли рух мостом повністю відновлять.

Нагадаємо, в ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи.

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Повідомлялося про пошкодження будівлі медичного закладу в Печерському районі. Крім того, у Святошинському районі внаслідок атаки виникла пожежа в будівлі ресторану.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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