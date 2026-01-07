У Києві обірвався ліфт з пасажиром на 30-му поверсі бізнес-центру

Постраждалий під час падіння ліфта / © із соцмереж

У середу, 7 січня, у бізнес-центрі Gulliver у Києві несподівано обірвався ліфт із пасажиром, який перебував на 30-му поверсі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють очевидці, ліфт пролетів близько п’яти поверхів униз, після чого різко зупинився.

Під час падіння у кабіні ліфта перебував чоловік, який внаслідок інциденту впав та вдарився спиною.

Постраждалому викликали швидку медичну допомогу.

Як повідомила ТСН.ua речниця поліції м. Києва Ганна Страшок, поліцейські виїхали на місце перевіряти обставини цієї події, про яку масово повідомили в соцмережах.

