ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2036
Час на прочитання
1 хв

У Києві обірвався ліфт з пасажиром на 30-му поверсі бізнес-центру

Постраждалому чоловікові, який під час падіння ліфта перебував у кабіні, викликали швидку медичну допомогу.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Постраждалий під час падіння ліфта

Постраждалий під час падіння ліфта / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 7 січня, у бізнес-центрі Gulliver у Києві несподівано обірвався ліфт із пасажиром, який перебував на 30-му поверсі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють очевидці, ліфт пролетів близько п’яти поверхів униз, після чого різко зупинився.

Під час падіння у кабіні ліфта перебував чоловік, який внаслідок інциденту впав та вдарився спиною.

Постраждалому викликали швидку медичну допомогу.

Як повідомила ТСН.ua речниця поліції м. Києва Ганна Страшок, поліцейські виїхали на місце перевіряти обставини цієї події, про яку масово повідомили в соцмережах.

Нагадаємо, 7 січня на вулиці Софіївській у Києві під асфальт частково провалився тролейбус. Через пошкодження покриття на проїжджій частині вулиці тимчасово призупинено рух тролейбусів і автотранспорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
2036
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie