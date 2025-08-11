ТСН у соціальних мережах

У Києві новий спалах COVID: медики б’ють на сполох, зростає кількість госпіталізацій

Фахівці радять мешканцям Києва користуватися масками у місцях великого скупчення людей, особливо у закритих приміщеннях.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коронавірус у Києві

Коронавірус у Києві / © ТСН.ua

У Києві спостерігається сезонний спалах COVID-19: збільшується кількість госпіталізованих, зокрема у тяжкому стані.

Про це в етері КИЇВ24 повідомила Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров’я КМДА.

За словами посадовиці, перед вереснем відбувається сезонний сплеск захворювання.

Гінзбург радить кожному самостійно попіклуватися про свій захист і користуватись масками у місцях великого скупчення людей, особливо у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, в Україні виявили новий варіант COVID-19 Stratus, який швидко поширюється, але не спричиняє тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків хворі скаржаться лише на охриплість та симптоми у верхніх дихальних шляхах.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко зазначив, що найефективнішим засобом захисту від COVID-19 залишається вакцинація. Більшість людей можуть робити щеплення за спрощеною схемою — раз на рік відповідно до оновлених рекомендацій НТГЕІ та наказу МОЗ №1380 від 5 серпня 2024 року.

Ревакцинація через 6–12 місяців передбачена для груп ризику: осіб з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями, вагітних, людей віком понад 60 років, а також представників професійних груп ризику — медиків, військових, вчителів.

