У Києві неврівноважена жінка стала навколішки перед автомобілями: відео
З місця пригоди жінку, яку врешті збив автомобіль, забрала карета швидкої допомоги.
Увечері 9 червня у Києві поблизу технічного університету неврівноважена жінка вийшла на проїжджу частину вулиці, де ставала навколішки перед потоком автомобілів.
Відео цього інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.
Як видно на опублікованих кадрах, простоволоса жінка під дощем вийшла на дорогу неподалік підземного переходу, де спершу стояла, піднявши вгору руки.
Згодом вона опустилася навколішки і продовжувала стояти так, час від часу піднімаючи руки.
Як повідомили кореспонденту ТСН.ua в поліції Києва, ця небезпечна витівка закінчилася тим, що жінка все ж потрапила під автомобіль.
З місця пригоди її забрала карета швидкої допомоги.
У поліції уточнили, що медики діагностували у 47-річної потерпілої закриту черепно-мозкову травму, а також забої рук та ніг.
«Вирішується правова кваліфікація цього інциденту», — додали в поліції Києва.
