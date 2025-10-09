ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

У Києві неврівноважена жінка стала навколішки перед автомобілями: відео

З місця пригоди жінку, яку врешті збив автомобіль, забрала карета швидкої допомоги.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Жінка вийшла на проїжджу частину вулиці в Києві

Жінка вийшла на проїжджу частину вулиці в Києві / © скриншот з відео

Увечері 9 червня у Києві поблизу технічного університету неврівноважена жінка вийшла на проїжджу частину вулиці, де ставала навколішки перед потоком автомобілів.

Відео цього інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, простоволоса жінка під дощем вийшла на дорогу неподалік підземного переходу, де спершу стояла, піднявши вгору руки.

Згодом вона опустилася навколішки і продовжувала стояти так, час від часу піднімаючи руки.

Як повідомили кореспонденту ТСН.ua в поліції Києва, ця небезпечна витівка закінчилася тим, що жінка все ж потрапила під автомобіль.

З місця пригоди її забрала карета швидкої допомоги.

У поліції уточнили, що медики діагностували у 47-річної потерпілої закриту черепно-мозкову травму, а також забої рук та ніг.

«Вирішується правова кваліфікація цього інциденту», — додали в поліції Києва.

Нагадаємо, раніше у Києві водій елітного автомобіля Mercedes Benz G-500 жорстоко побив велосипедиста.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie