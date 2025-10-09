У Києві неврівноважена жінка стала навколішки перед автомобілями: відео

Жінка вийшла на проїжджу частину вулиці в Києві / © скриншот з відео

Увечері 9 червня у Києві поблизу технічного університету неврівноважена жінка вийшла на проїжджу частину вулиці, де ставала навколішки перед потоком автомобілів.

Відео цього інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, простоволоса жінка під дощем вийшла на дорогу неподалік підземного переходу, де спершу стояла, піднявши вгору руки.

Згодом вона опустилася навколішки і продовжувала стояти так, час від часу піднімаючи руки.

Як повідомили кореспонденту ТСН.ua в поліції Києва, ця небезпечна витівка закінчилася тим, що жінка все ж потрапила під автомобіль.

З місця пригоди її забрала карета швидкої допомоги.

У поліції уточнили, що медики діагностували у 47-річної потерпілої закриту черепно-мозкову травму, а також забої рук та ніг.

«Вирішується правова кваліфікація цього інциденту», — додали в поліції Києва.

