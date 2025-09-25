ТСН у соціальних мережах

Київ
483
2 хв

У Києві нещодавно звільнений 60-річний злочинець ґвалтував та грабував дівчат: деталі, фото

Обвинувачений у 2014 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю.

Світлана Несчетна
У Києві судитимуть 60-річного чоловіка, який нападав на жінок

У Києві судитимуть 60-річного чоловіка, який нападав на жінок / © УНІАН

У Києві 60-річний рецидивіст, який нападав на жінок: ґвалтував їх та грабував.

Уродженець Черкащини лише влітку вийшов з в’язниці та одразу скоїв напади на двох жінок у столиці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

«У Шевченківському районі обвинувачений напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі, повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи канцелярським ножем, нападник забрав прикраси та гроші. Постраждала просила її не чіпати, сказавши, що вагітна, тож чоловік одразу втік», — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 153, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме як вчинення насильницьких дій сексуального характеру та розбійний напад.

За деякий час до цього обвинувачений в іншому районі Києва, погрожуючи ножем, зґвалтував, а потім забрав прикраси й гроші у 20-річної дівчини. За цим епізодом йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у зґвалтуванні та розбійному нападі. Тут розслідування триває.

Рецидивіст лише влітку вийшов з в’язниці / © Київська міська прокуратура

Рецидивіст лише влітку вийшов з в’язниці / © Київська міська прокуратура

Зазначимо, що обвинувачений у 2014 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю.

Тепер нападник може провести за ґратами ще 15 років / © Київська міська прокуратура

Тепер нападник може провести за ґратами ще 15 років / © Київська міська прокуратура

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Києві педофіл зґвалтував 7-річну доньку знайомих у своїй автівці і все це зафільмував.

483
