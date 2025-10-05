У Києві неповнолітні побили школяра: чим усе закінчилося

Хуліганів затримали

У Деснянському районі Києва поліція здійснює перевірку через побиття 13-річного хлопця на дитячому майданчику.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент набув розголосу після того, як у в Мережі з’явилося відео, де троє підлітків по черзі б’ють школяра по обличчю. До цього жодних заяв до правоохоронців не надходило.

Правоохоронці сектору ювенальної превенції Деснянського управління встановили особи неповнолітніх, які брали участь у конфлікті. Ними виявилися хлопці віком 13, 14 та 16 років. За їхніми словами, вони вирішили «провчити» свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії напередодні.

Поліція провела з підлітками профілактичну бесіду. Крім цього, на 16-річного хлопця склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Батьки двох інших підлітків отримали протоколи за ст. 184 КУпАП за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне винним загрожує штраф.

