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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві не працює одна з центральних станцій метро та обмежено рух транспорту: у чому причина

Через заходи, зокрема Марш Рівності, обмежено рух транспорту та частково змінено роботу метро.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Метро

Метро / © Київський метрополітен

У зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва 14 червня тимчасово змінено роботу громадського транспорту та введено обмеження руху автотранспорту.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Станція метро «Театральна» наразі зачинена на вхід і вихід. Поїзди проходять повз станцію без зупинки. Також тимчасово недоступна пересадка між станціями «Театральна» та «Золоті ворота».

Зміни триватимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

У КП «Київський метрополітен» перепрошують за тимчасові незручності та дякують пасажирам за розуміння.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомила про тимчасові обмеження руху для транспортних засобів на низці вулиць.

© Телеграф

Перекрито:

  • вулицю Б. Хмельницького (від вулиці Хрещатик до вулиці Терещенківської);

  • вулицю Є. Чикаленка (від бульвару Т. Шевченка до вулиці Прорізної).

Можливі перекриття:

  • вулиці Хрещатик;

  • бульвару Т. Шевченка;

  • вулиці Володимирської;

  • вулиці Михайлівської;

  • вулиці Прорізної;

  • Володимирського проїзду.

Мешканців та гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи пересування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська громадська організація КиївПрайд анонсувала Марш Рівності, який пройде у суботу 14 червня.

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