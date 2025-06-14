У Києві не працює одна з центральних станцій метро та обмежено рух транспорту: у чому причина

Метро / © Київський метрополітен

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У зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва 14 червня тимчасово змінено роботу громадського транспорту та введено обмеження руху автотранспорту.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Станція метро «Театральна» наразі зачинена на вхід і вихід. Поїзди проходять повз станцію без зупинки. Також тимчасово недоступна пересадка між станціями «Театральна» та «Золоті ворота».

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Зміни триватимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

У КП «Київський метрополітен» перепрошують за тимчасові незручності та дякують пасажирам за розуміння.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомила про тимчасові обмеження руху для транспортних засобів на низці вулиць.

© Телеграф

Перекрито:

вулицю Б. Хмельницького (від вулиці Хрещатик до вулиці Терещенківської);

вулицю Є. Чикаленка (від бульвару Т. Шевченка до вулиці Прорізної).

Можливі перекриття:

вулиці Хрещатик;

бульвару Т. Шевченка;

вулиці Володимирської;

вулиці Михайлівської;

вулиці Прорізної;

Володимирського проїзду.

Мешканців та гостей міста просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи пересування.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська громадська організація КиївПрайд анонсувала Марш Рівності, який пройде у суботу 14 червня.