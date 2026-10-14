У Києві не діють графіки відключень світла: енергетики пояснили причину

Відключення електроенергії / © Associated Press

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У Києві продовжують відновлювати електропостачання після перебоїв. Енергетики працюють безперервно, щоб повернути світло до осель киян, однак через складну ситуацію ремонтні роботи потребують більше часу.

Про це повідомили на каналі Групи ДТЕК.

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Наразі стабілізаційні графіки відключень електроенергії в Києві не застосовуються. Час відновлення живлення залежить від перебігу робіт.

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Мешканців столиці, у яких електроенергія вже є, закликають споживати її ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Енергетики просять киян поставитися до ситуації з розумінням, доки тривають роботи з повернення світла.

Блекаут охопив половину Києва — що відомо

Нагадаємо, 14 жовтня внаслідок атаки РФ сталося знеструмлення цілих районів Києва. Удари спровокували проблеми з громадським транспортом.

Ця масована російська атака сталася вранці.

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Під ударом опинилися Київ та область, а також низка інших регіонів. Одними з головних цілей стали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Згодом, за інформацією ДТЕК, аварійні відключення світла запровадили в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського районах.

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