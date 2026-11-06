Стабілізатор напруги / © Фото з відкритих джерел

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В Оболонському районі Києва мешканці масово фіксують небезпечні перепади електричної напруги, яка в розетках коливається від 168 до 270 вольтів.

Про це повідомляє Київ24.

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Через складну ситуацію в енергосистемі та її роботу в нештатному режимі українці можуть стикатися з перепадами напруги в електромережі, зазначають експерти. Вони пояснюють, що причинами цього є як планові відключення за графіками, так і аварійні знеструмлення через перевантаження вузлів або вихід з ладу окремих елементів системи.

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«Це призводить до того, що тримати стабільну напругу фізично практично неможливо», — пояснив голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

Про перепади напруги, зокрема, повідомляли жителі Оболонського району Києва. Деякі кияни помічають, як світло в оселях то тьмяніє, то стає яскравішим, а електроплити повільніше нагріваються. Інші не відчувають таких коливань.

«Буває так 168, у нас стоїть просто запобіжник, а потім 270. Тому виключаємо навіть додатковий холодильник, щоб, не дай Боже, не відбулося щось», — розповіла киянка Людмила.

Яка напруга вважається нормальною

Номінальна напруга в побутовій електромережі становить 230 вольт. За словами директора аналітично-дослідницького центру Олександра Сергієнка, допустимі коливання — приблизно від 205–210 до 250 вольт. Сучасна побутова техніка розрахована на роботу в цьому діапазоні.

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Водночас надто висока або низька напруга може пошкодити електроприлади. Висока — призвести до їхнього згорання, а тривала низька — порушити роботу техніки з механічними компонентами.

Помітити перепади можна за нестабільною роботою приладів або зміною яскравості освітлення. Також напругу можна виміряти спеціальними пристроями.

Як захистити побутову техніку

Якщо ви помічаєте значні перепади напруги, експерти радять за можливості від’єднувати чутливі електроприлади від мережі, особливо якщо немає спеціального захисту.

Для захисту техніки є два основні рішення. Перше — реле напруги. У ньому можна встановити допустимі межі, наприклад 200 і 250 вольт. Якщо напруга виходить за них, пристрій автоматично відключає електропостачання.

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«Якщо у вас питання по напрузі або завищенні, або зниженні постійні, тобто більше часу напруга виходить за межі, ніж перебуває в нормі, то тут рішення — це вже стабілізатор напруги», — пояснив Вадим Литвин.

Якщо перепади напруги регулярно виникають у будинку, можна також звернутися до відповідних служб.

Нагадаємо, раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив про те, що у Києві не очікується відключень електроенергії тривалістю добу або півтори навіть за найгіршого сценарію розвитку ситуації в енергосистемі. Водночас у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак можливі графіки, за яких електропостачання подаватимуть лише 4–8 годин на добу.

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