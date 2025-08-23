- Дата публікації
У Києві на зупинці маршрутка влетіла в автобус: є потерпілі (фото)
Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.
У Києві сталася ДТП на зупинці громадського транспорту: маршрутка влетіла в автобус, є потерпілі. Аварія сталася вулиці Олени Теліги.
Про це повідомила поліція Києва.
У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.
