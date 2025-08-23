ТСН у соціальних мережах

Київ
45
1 хв

У Києві на зупинці маршрутка влетіла в автобус: є потерпілі (фото)

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

ДТП на вул. Олени Теліги

ДТП на вул. Олени Теліги / © Поліція Києва

У Києві сталася ДТП на зупинці громадського транспорту: маршрутка влетіла в автобус, є потерпілі. Аварія сталася вулиці Олени Теліги.

Про це повідомила поліція Києва.

У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

ДТП на вул. Олени Теліги / © Поліція Києва

ДТП на вул. Олени Теліги / © Поліція Києва

ДТП на вул. Олени Теліги / © Поліція Києва

ДТП на вул. Олени Теліги / © Поліція Києва

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.

Нагадаємо, у Києві пʼяний водій Dacia наїхав на обмежувач на мосту Патона та перекинувся.

