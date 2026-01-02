ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
1 хв

У Києві на вулиці виявили тіло жінки: що відомо

Тіло виявили випадкові перехожі біля річки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Поліція

Поліція / © Національна поліція України

2 січня у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія. Місцеві жителі під час прогулянки виявили тіло жінки без ознак життя поблизу річки Сирець.

Про це повідомили в поліції Києва.

Фахівці провели першочерговий огляд тіла. За попередніми даними, ознак насильницької смерті — слідів боротьби, побоїв чи поранень — на тілі померлої не виявлено. Однак остаточну крапку в цьому питанні мають поставити фахівці після детального розтину.

Наразі зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи жінки, оскільки документів при ній, ймовірно, не було, або ж її ніхто з місцевих не впізнав.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити точний час та причину смерті.

За вказаним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Це стандартна процедура у таких випадках, проте справу кваліфіковано з додатковою відміткою «Природна смерть».

Нагадаємо, у селі Великі Будища Миргородського району Полтавщини, за словами місцевих мешканців, начебто сталося вбивство: син убив батька, а також за нез’ясованих обставин загинула його співмешканка.

Дата публікації
Кількість переглядів
644
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie