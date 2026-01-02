У Києві на вулиці виявили тіло жінки: що відомо

Поліція / © Національна поліція України

2 січня у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія. Місцеві жителі під час прогулянки виявили тіло жінки без ознак життя поблизу річки Сирець.

Про це повідомили в поліції Києва.

Фахівці провели першочерговий огляд тіла. За попередніми даними, ознак насильницької смерті — слідів боротьби, побоїв чи поранень — на тілі померлої не виявлено. Однак остаточну крапку в цьому питанні мають поставити фахівці після детального розтину.

Наразі зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи жінки, оскільки документів при ній, ймовірно, не було, або ж її ніхто з місцевих не впізнав.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити точний час та причину смерті.

За вказаним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Це стандартна процедура у таких випадках, проте справу кваліфіковано з додатковою відміткою «Природна смерть».

