У Києві на світлофорі з'явиться додатковий сигнал "Грецький хрест": що він означає

У Києві 11 листопада запрацює додатковий сигнал на світлофорі у центрі міста. Так званий «Грецький хрест» встановлять на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє КМДА.

Що відомо про ініціативу

Як зазначається, експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху. Його мета — підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Рішення вперше реалізується в Україні, його запозичили з практики європейських країн.

Так, на світлофорі встановлять додаткову секцію, на якій буде зображений рівносторонній хрест («плюс») червоного кольору.

«Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч», — йдеться у повідомленні.

Отже, червона світлофорна секція «Грецький хрест» не забороняє проїзд, а навпаки — дає можливість маневру, тому що зустрічний потік у цей момент не рухається.

Експеримент триватиме два місяці, за цей час фахівці збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи.

