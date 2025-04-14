У Києві на світлофорах працюватимуть кнопки для пішоходів із порушеннями зору: подробиці

Світлофор / © Unsplash

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У Києві на світлофорах впроваджують нові кнопки виклику “зеленого“ для пішоходів із порушеннями зору. Вони супроводжуються спеціальним звуковим сигналом.

Про це повідомляє КМДА.

Дата публікації 15:40, 14.04.25 Кількість переглядів 5 На столичних світлофорах працюватимуть кнопки для пішоходів із порушеннями зору

Як зазначається, кнопки – прямокутні блоки жовтого кольору – оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору. Щоб викликати зелене світло, потрібно піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд. Зелене світло ввімкнеться через 5–30 секунд.

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“Дорогу можна переходити лише після ввімкнення дозвільного сигналу світлофора”, — йдеться у повідомленні.

Також для людей з порушеннями зору на прямокутній кнопці знизу розміщена спеціальна кругла кнопка. На ній тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги. Активація стрілки вмикає звуковий супровід на час переходу дороги:

коли загоряється зелене світло для пішоходів, пристрій змінює звук, сигналізуючи про дозвіл почати перехід;

звук прискорюється під кінець виділеного часу для переходу, імітуючи миготіння зеленого світла для пішоходів.

Раніше у Києві відкоригували маршрути “зеленої хвилі”. Тепер, щоб не потрапляти на червоне світло світлофора, водіям треба рухатись зі швидкістю 40-50 км/год.