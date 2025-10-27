У Києві людина впала на колії метро

Сьогодні, 27 жовтня, у Києві, на станції метро «Оболонь» людина впала на колії.

Про це повідомили у місцевих столичних пабліках.

«Попередньо, на станції метро „Оболонь“ людина опинилася на коліях метро. У звʼязку із цим і була затримка руху потягів метро на синій гілці», — йшлося в повідомленні.

«Чоловік 1973 р.н. (52роки) впав з власної необережності, передаєм швидкій», — розповіли у поліції Київського метрополітену. У поліції уточнили, що затримки руху потягів не було.

Чоловіка госпіталізували, у нього — підозра на перелом руки.

За словами правоохоронців, протиправних дій стосовно нього з його слів та слів свідків, не було.

Нагадаємо, що два дні тому схожий інцидент стався на станції метро «Дніпро». Через це тимчасово обмежили рух поїздів на Святошинсько-Броварській («червоній») лінії метрополітену.