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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3740
Час на прочитання
1 хв

У Києві на Солом'янці атаковано дві багатоповерхівки: перші фото

доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зруйнований будинок на Солом'янці. Фото: Сергій Мовенко.

Зруйнований будинок на Солом'янці. Фото: Сергій Мовенко. / © Associated Press

Під час масованого удару по Києву ночі проти 17 червня сталися значні руйнування в Солом’янському районі. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомив голова Солом’янської районної держадміністрації Сергій Мовенко.

“Влучання в цивільні об’єкти та житлові будинки. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки”, - наголосив чиновник.

З його слів, на одній із локацій виникла пожежа. Через атаку росіяни постраждало 18 осіб.

На іншій локації сталися руйнування конструкцій багатоповерхівки. Наразі на місці удару працюють рятувальники. Триває розбір завалів і пошук людей, наголосив Мовенко.

ФОТО

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

Фото: Сергій Мовенко.

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