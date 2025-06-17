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- Київ
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У Києві на Солом'янці атаковано дві багатоповерхівки: перші фото
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Під час масованого удару по Києву ночі проти 17 червня сталися значні руйнування в Солом’янському районі. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.
Про це повідомив голова Солом’янської районної держадміністрації Сергій Мовенко.
“Влучання в цивільні об’єкти та житлові будинки. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки”, - наголосив чиновник.
З його слів, на одній із локацій виникла пожежа. Через атаку росіяни постраждало 18 осіб.
На іншій локації сталися руйнування конструкцій багатоповерхівки. Наразі на місці удару працюють рятувальники. Триває розбір завалів і пошук людей, наголосив Мовенко.
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