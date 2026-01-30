У Києві на робочому місці помер ще один працівник теплоенерго

"Київтеплоенерго" / © Прокуратура міста Києва

Реклама

У п’ятницю, 30 січня, під час роботи на одному з обʼєктів критичної інфраструктури помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго». Це вже друга смерть працівника цього підприємства у січні, коли склалася критична ситуація з постачанням тепла у столиці внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах Києва.

Про смерть комунальника повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Причину смерті у повідомленні не називають, це повинні встановити судмедексперти.

Реклама

Столична влада висловила щирі співчуття родині та колегам покійного.

Раніше, ввечері 14 січня, в Оболонському районі Києва загинув працівник «Київтеплоенерго» під час розвантаження обладнання генератора для забезпечення автономного живлення котелень.

Уже тоді в КМДА наголосили, що аварійні бригади «Київтеплоенерго» працюють на межі людських сил.

Нагадаємо, 30 січня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що від ранку четверга до системи централізованого опалення вдалося підключити ще 125 житлових будинків.