У Києві на Позняках згоріло кафе: вогонь піднімався до неба (відео)

У Києві згоріло кафе / © скриншот з відео

У суботу, 20 грудня, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування.

Про пожежу на Позняках повідомляють очевидці у місцевих пабліках, публікуючи відповідні відео з місця події.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у приміщенні кафе «Барбарис». Ймовірною причиною пожежі став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.

На кадрах, що поширюються у Мережі, видно щільний чорний дим та відкрите полум’я, що охопило частину будівлі.

На місці вже працюють підрозділи ДСНС.

Наразі інформація про постраждалих та точну площу загоряння уточнюється.

Варто зазначити, що газовий балон, забитий «під зав’язку», який зберігається на балконі чи коли просто його заносять з холодної вулиці до теплої квартири може «пшикнути». Під впливом перепадів температури зросте тиск, клапан виведе надлишок газу у квартиру. Утворюється вибухова суміш, і будь-яка іскра спричинить вибух.

Киян вкотре закликають бути обережними під час експлуатації газових балонів та генераторїв. Генератори потрібно встановлювати лише на відкритому повітрі — щонайменше за 6 метрів від житлових будівель, вікон і дверей; дим має вільно виходити назовні, без перешкод для вентиляції.