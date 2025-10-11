ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
689
Час на прочитання
2 хв

У Києві на Позняках чоловік перетворив двір на платну парковку: скільки заробляє

Власник приватного будинку заробляє на цьому понад 2 тисячі доларів щомісяця.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На Позняках чоловік перетворив двір на платну парковку

На Позняках чоловік перетворив двір на платну парковку / Фото: «Трамвай»

Власник приватного будинку у Києві на Позняках, який відмовився продавати ділянку забудовнику, знайшов оригінальний спосіб отримувати прибуток. Чоловік організував на своїй території платну парковку й може заробляти понад 2 тисячі доларів щомісяця.

Про це пише видання «Трамвай».

Видання з’ясувало, як власникам приватних будинків серед висоток вдається жити в оточенні новобудов і чому проблеми з паркуванням стали золотою жилою для тих, хто не поспішає продавати землю.

На київському житловому масиві Позняках посеред масштабної багатоповерхової забудови ховаються невеличкі приватні будинки, і забудовники неодноразово пропонували господарям викупити ділянки, але вони не хочуть обмінювати свої оазиси на життя у новобудовах. Один із таких власників знайшов спосіб не лише зберегти свою нерухомість, а й заробляти на ній чималі гроші.

Чоловік перетворив двір свого приватного будинку на платну парковку для мешканців навколишніх багатоповерхівок. Це рішення виявилося надзвичайно вдалим у районі, де проблеми з паркуванням стоять особливо гостро. У центральних районах вартість оренди місця коливається від 4000 до 7000 гривень на місяць, а в більш віддалених районах можна орендувати паркомісце за 2500-3500 гривень на місяць. За різними даними, господар може заробляти понад 2000 доларів щомісяця на здачі в оренду паркомісць.

Позняки потопають у бетоні і там мало парковок

Колись на місці житлового масиву Позняки було однойменне село, до середини 20 століття там був один з хуторів, який активно почали забудовувати у часи СРСР, і забудова району продовжується й дотепер. Однак там збереглися приватні будиночки, власники яких не мають жодного бажання їх продавати.

У спальних районах паркуватись ніде — стоянки зайняті, а у дворах суцільне хаотичне паркування, оскільки забудовники економлять і часто не передбачають достатньо паркомісць у новобудовах.

Автомібілізація населення та невідповідність кількості квартир у новобудовах з наявною кількістю паркомісць стала справжнім викликом останніх років.

Причини, через які житлові комплекси сьогодні будуються з дефіцитом паркомісць:

  • фінансова нерентабельність побудови паркінгу,

  • недостатньо території для розміщення паркомісць через маленьку ділянку,

  • багатоповерховий ЖК для маленької ділянки,

  • неможливо технічно побудувати паркінг через особливості рельєфу,

  • фінансова нерентабельність — велика собівартість будівництва паркінгів порівняно з ціною продажу машиномісць,

  • недостатній попит на паркінги в період продажу,

  • машиномісця довго продаються.

Нагадаємо, у Києві помітили багатоповерхівку, на даху якої збудували аж чотири приватні будинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
689
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie