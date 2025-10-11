У Києві на Позняках чоловік перетворив двір на платну парковку: скільки заробляє

На Позняках чоловік перетворив двір на платну парковку / Фото: «Трамвай»

Власник приватного будинку у Києві на Позняках, який відмовився продавати ділянку забудовнику, знайшов оригінальний спосіб отримувати прибуток. Чоловік організував на своїй території платну парковку й може заробляти понад 2 тисячі доларів щомісяця.

Про це пише видання «Трамвай».

Видання з’ясувало, як власникам приватних будинків серед висоток вдається жити в оточенні новобудов і чому проблеми з паркуванням стали золотою жилою для тих, хто не поспішає продавати землю.

На київському житловому масиві Позняках посеред масштабної багатоповерхової забудови ховаються невеличкі приватні будинки, і забудовники неодноразово пропонували господарям викупити ділянки, але вони не хочуть обмінювати свої оазиси на життя у новобудовах. Один із таких власників знайшов спосіб не лише зберегти свою нерухомість, а й заробляти на ній чималі гроші.

Чоловік перетворив двір свого приватного будинку на платну парковку для мешканців навколишніх багатоповерхівок. Це рішення виявилося надзвичайно вдалим у районі, де проблеми з паркуванням стоять особливо гостро. У центральних районах вартість оренди місця коливається від 4000 до 7000 гривень на місяць, а в більш віддалених районах можна орендувати паркомісце за 2500-3500 гривень на місяць. За різними даними, господар може заробляти понад 2000 доларів щомісяця на здачі в оренду паркомісць.

Позняки потопають у бетоні і там мало парковок

Колись на місці житлового масиву Позняки було однойменне село, до середини 20 століття там був один з хуторів, який активно почали забудовувати у часи СРСР, і забудова району продовжується й дотепер. Однак там збереглися приватні будиночки, власники яких не мають жодного бажання їх продавати.

У спальних районах паркуватись ніде — стоянки зайняті, а у дворах суцільне хаотичне паркування, оскільки забудовники економлять і часто не передбачають достатньо паркомісць у новобудовах.

Автомібілізація населення та невідповідність кількості квартир у новобудовах з наявною кількістю паркомісць стала справжнім викликом останніх років.

Причини, через які житлові комплекси сьогодні будуються з дефіцитом паркомісць:

фінансова нерентабельність побудови паркінгу,

недостатньо території для розміщення паркомісць через маленьку ділянку,

багатоповерховий ЖК для маленької ділянки,

неможливо технічно побудувати паркінг через особливості рельєфу,

фінансова нерентабельність — велика собівартість будівництва паркінгів порівняно з ціною продажу машиномісць,

недостатній попит на паркінги в період продажу,

машиномісця довго продаються.

Нагадаємо, у Києві помітили багатоповерхівку, на даху якої збудували аж чотири приватні будинки.