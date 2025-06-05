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- Київ
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У Києві на пішохідному мосту чоловік намагався скоїти самогубство: чим усе закінчилося
Наряд «Муніципальної охорони» помітив чоловіка, який виліз на перила та намагався стрибнути з мосту в Києві.
Вранці 5 червня на пішохідному мосту через Дніпро чоловік намагався скоїти самогубство. Завдяки злагодженим діям патрульних інциденту вдалося запобігти.
Про це пише «Муніципальна охорона».
«Чоловіка зняли з перил. Оскільки він неадекватно поводився, постійно кричав, лаявся і намагався вирватися, муніципали змушені були застосувати стяжки», — йдеться у матеріалі.
Попередньо відомо, що він приїхав на міст велосипедом, який залишив неподалік.
На місце події викликали «швидку» та поліцейських, які встановлюватимуть особу чоловіка та мотиви його вчинку.
Раніше в Києві затримали адміністраторку «групи-смерті». У жінки виявлено психічні відхилення.
Про це повідомила начальниця управління ювенальної превенції Нацполіції Лариса Зуб, передає «Апостроф».
Поліціянтка наголосила, що нині активізувалися старі ігри в соцмережах, які підбурюють підлітків до самогубств.
«Не так давно була виявлена дівчина, яка була кураторкою однієї з таких ігор і втягнула 13 дітей у спілкування, пов’язане зі схилянням до скоєння самогубства. Наразі вона перебуває на лікуванні, у неї психічні відхилення», — каже Лариса Зуб.