ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

У Києві на пішохідному мосту чоловік намагався скоїти самогубство: чим усе закінчилося

Наряд «Муніципальної охорони» помітив чоловіка, який виліз на перила та намагався стрибнути з мосту в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вранці 5 червня на Пішохідному мосту через Дніпро чоловік намагався вчинити самогубство

Вранці 5 червня на пішохідному мосту через Дніпро чоловік намагався скоїти самогубство

Вранці 5 червня на пішохідному мосту через Дніпро чоловік намагався скоїти самогубство. Завдяки злагодженим діям патрульних інциденту вдалося запобігти.

Про це пише «Муніципальна охорона».

«Чоловіка зняли з перил. Оскільки він неадекватно поводився, постійно кричав, лаявся і намагався вирватися, муніципали змушені були застосувати стяжки», — йдеться у матеріалі.

Попередньо відомо, що він приїхав на міст велосипедом, який залишив неподалік.

На місце події викликали «швидку» та поліцейських, які встановлюватимуть особу чоловіка та мотиви його вчинку.

Раніше в Києві затримали адміністраторку «групи-смерті». У жінки виявлено психічні відхилення.

Про це повідомила начальниця управління ювенальної превенції Нацполіції Лариса Зуб, передає «Апостроф».

Поліціянтка наголосила, що нині активізувалися старі ігри в соцмережах, які підбурюють підлітків до самогубств.

«Не так давно була виявлена дівчина, яка була кураторкою однієї з таких ігор і втягнула 13 дітей у спілкування, пов’язане зі схилянням до скоєння самогубства. Наразі вона перебуває на лікуванні, у неї психічні відхилення», — каже Лариса Зуб.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie