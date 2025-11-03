У Києві на Печерську двоє чоловіків із ножем та викруткою напали на пораненого військового

Правоохоронці на місці злочину / © Поліція Києва

У Києві двоє рецидивістів пограбували захисника на реабілітації, погрожуючи ножем і викруткою.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Днями до поліції Києва звернувся 27-річний військовий, який повідомив про розбійний напад у сквері неподалік лікарні, де він проходив реабілітацію після численних поранень, отриманих на фронті.

Як розповів заявник, коли він ненадовго вийшов із медзакладу, до нього підійшли двоє невідомих чоловіків. Зловмисники одразу перейшли до погроз.

«Нападники приставили до обличчя та тіла потерпілого ніж та викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, 8000 гривень та особисті речі, після чого втекли», — йдеться у повідомленні поліції.

Затримання рецидивістів

Оперативні працівники Печерського управління поліції, залучивши аналітиків кримінального аналізу, швидко встановили та затримали фігурантів. Ними виявились чоловіки віком 33 та 38 років, які раніше вже були неодноразово судимі за аналогічні злочини.

Правоохоронці вилучили у зловмисників знаряддя нападу, а також викрадені речі як речові докази.

Рецидивістам загрожує до 15 років ув’язнення

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

За клопотанням слідчих, підозрюваних взято під варту. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 37-річну мешканку Одещини яка організувала замовне побиття та залякування свого колишнього чоловіка-військовослужбовця, щоб змусити його переписати на неї майно. Зловмисниця була викрита завдяки спецоперації поліції з інсценуванням злочину. Жінка може провести 12 років за ґратами.