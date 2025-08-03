У Києві на Контрактовій площі намагалися реанімувати чоловіка у військовій формі: що з ним

У Києві чоловікові стало зле

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У Києві на Контрактовій площі сьогодні, 3 серпня, чоловіку у військовій формі стало зле після вживання алкоголю. Попри спроби лікарів його врятувати, він помер.

У поліції Києва розповіли ТСН.ua, що чоловікові було 49 років. Він проходив курс лікування після поранення.

Дата публікації 08:34, 03.08.25 Кількість переглядів 5 У Києві на Контрактовій чоловіку у військовій формі стало зле, він помер

«Стало зле після алкоголю (розпивав на вулиці). Колега каже, що намагався відкачати до приїзду швидкої, потім приїхали медики і застосовували дефібрилятор, але на жаль не допомогло», — констатували у відомстві.

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Ймовірно, більше деталей про трагедію та особу чоловіка стане відомо згодом.

Раніше у Києві молодий чоловік загинув після падіння з балкона 15 поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на Троєщині. У Мережі публікують відео з тілом, яке накрите лежить перед входом до під’їзду на вулиці Милославській.

Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, чоловік 1998 року народження. Загиблий попередньо повідомив свого друга дитинства про те, що хоче вчинити самогубство. Він отримав травми характерні при падінні з висоти. Тривають слідчі дії.