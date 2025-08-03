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У Києві на Контрактовій площі намагалися реанімувати чоловіка у військовій формі: що з ним
Чоловікові, якого медики не змогли реанімувати у Києві, було 49 років. У столиці він саме проходив лікування після поранення.
У Києві на Контрактовій площі сьогодні, 3 серпня, чоловіку у військовій формі стало зле після вживання алкоголю. Попри спроби лікарів його врятувати, він помер.
У поліції Києва розповіли ТСН.ua, що чоловікові було 49 років. Він проходив курс лікування після поранення.
«Стало зле після алкоголю (розпивав на вулиці). Колега каже, що намагався відкачати до приїзду швидкої, потім приїхали медики і застосовували дефібрилятор, але на жаль не допомогло», — констатували у відомстві.
Ймовірно, більше деталей про трагедію та особу чоловіка стане відомо згодом.
Раніше у Києві молодий чоловік загинув після падіння з балкона 15 поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на Троєщині. У Мережі публікують відео з тілом, яке накрите лежить перед входом до під’їзду на вулиці Милославській.
Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, чоловік 1998 року народження. Загиблий попередньо повідомив свого друга дитинства про те, що хоче вчинити самогубство. Він отримав травми характерні при падінні з висоти. Тривають слідчі дії.