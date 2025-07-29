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У Києві на Хрещатику троє молодиків побили перехожих: що загрожує нападникам (фото)
Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.
У Києві на Хрещатику троє молодиків побили двох перехожих.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.
«Подія сталася днями у центральній частині міста. Так, 21-річний місцевий мешканець, повертаючись ввечері додому, проходив по вулиці Хрещатик, коли до нього підійшла група невідомих та стали провокувати конфлікт, а потім почали його бити, — кажуть у поліції. — Перехожий, який став свідком інциденту, зробив їм зауваження. У відповідь агресивно налаштовані молодики кинулися до 37-річного чоловіка, повалили на землю та продовжували бити, не даючи можливості підвестись».
Поліцейські затримали одного з правопорушників на місці події та невдовзі розшукали ще двох. Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб, пов’язаним з опором громадянам, які намагалися припинити хуліганські дії.
За скоєне молодикам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві великий пес зірвався з повідця, напав на жінку, коли та намагалась захистити свого маленького собаку. Свідки кажуть, що пес породи кане-корсо був без намордника, і що це не перший подібний випадок. Постраждала отримала рвані рани плеча. Внаслідок падіння жінка зламала ногу.