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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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519
Час на прочитання
2 хв

У Києві на Хрещатику троє молодиків побили перехожих: що загрожує нападникам (фото)

Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На Хрещатику днями сталася бійка

На Хрещатику днями сталася бійка / © Pixabay

У Києві на Хрещатику троє молодиків побили двох перехожих.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

«Подія сталася днями у центральній частині міста. Так, 21-річний місцевий мешканець, повертаючись ввечері додому, проходив по вулиці Хрещатик, коли до нього підійшла група невідомих та стали провокувати конфлікт, а потім почали його бити, — кажуть у поліції. — Перехожий, який став свідком інциденту, зробив їм зауваження. У відповідь агресивно налаштовані молодики кинулися до 37-річного чоловіка, повалили на землю та продовжували бити, не даючи можливості підвестись».

Поліцейські затримали одного з правопорушників на місці події та невдовзі розшукали ще двох. Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Молодики, які побили перехожих на Хрещатику / © Поліція Києва

Молодики, які побили перехожих на Хрещатику / © Поліція Києва

Молодики, які побили перехожих на Хрещатику / © Поліція Києва

Молодики, які побили перехожих на Хрещатику / © Поліція Києва

Молодики, які побили перехожих на Хрещатику / © Поліція Києва

Молодики, які побили перехожих на Хрещатику / © Поліція Києва

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб, пов’язаним з опором громадянам, які намагалися припинити хуліганські дії.

За скоєне молодикам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві великий пес зірвався з повідця, напав на жінку, коли та намагалась захистити свого маленького собаку. Свідки кажуть, що пес породи кане-корсо був без намордника, і що це не перший подібний випадок. Постраждала отримала рвані рани плеча. Внаслідок падіння жінка зламала ногу.

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