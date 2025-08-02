У Києві на канатній дорозі в парку "Перемога" травмувались діти - подробиці (фото)

парк «Победа» / © Поліція Києва

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У Дніпровському районі Києва двоє дітей отримали ушкодження під час зіткнення на канатній дорозі в парку «Перемога». Поліція порушила кримінальне провадження за статтею про недбалість у сфері безпеки.

Про це розповіли у пресслужбі ГУНП у місті Києві у Telegram.

Повідомляється, що подія сталась увечері 1 серпня в парку «Перемога», двоє дітей зіткнулися під час катання на канатній дорозі. Рятувальники зняли їх з висоти. 10-річну дівчинку госпіталізували з переломом руки, а 12-річного хлопця — з травмами грудної клітки та живота. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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© Поліція Києва

«За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 271 — порушення вимог законодавства про охорону праці; ч. 1 ст. 137 — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей», — зазначили в поліції.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

В межах розслідування поліція вилучила частину атракціону, обладнання, документацію й відеозаписи. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві в парку «Перемоги» дитина зірвалась з мотузкової траси. Хлопець під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра.

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