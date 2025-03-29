У Києві на деяких дорогах дозволять рух до 80 км/год: що відомо

У Києві рух до 80 км/год дозволять на чотирьох ділянках / © УНІАН

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Від 1 квітня у Києві мало запрацювати нове швидкісне обмеження — до 80 км/год на окремих ділянках. Спочатку планувалося 17 таких зон, але після перевірок їх кількість суттєво скоротили.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Спочатку планувалося підвищити швидкісний режим на 17 відрізках доріг, але після комісійного обстеження їхню кількість скоротили до семи. Подальший аналіз аварійності показав наявність летальних випадків у 2024 році на трьох із цих ділянок, тож підвищення швидкості на них скасували.

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Рух до 80 км/год дозволять на:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

Проспект Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

Вул. Набережно-Рибальська (лише в бік Гаванського мосту).

«Будьте обережними на дорогах. Дотримуйтесь швидкісного режиму та правил дорожнього руху!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві обмежать рух через один з мостів.