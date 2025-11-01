- Дата публікації
У Києві на чотирьох вулицях обмежили швидкість: що треба знати водіям
Зміни швидкісного режиму стосуються чотирьох конкретних ділянок столиці.
Від 1 листопада у Києві запроваджено обмеження швидкості руху до 50 км/год. Фахівці Центру організації дорожнього руху завершили заміну дорожніх знаків.
Про це повідомили КМДА.
Зокрема, обмеження діють на:
Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)
просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту)
вул. Набережно-Рибальська (від вул. Електриків до Гаванського мосту)
Водіїв закликають дотримуватися обмежень, бути уважними та не порушувати ПДР.
