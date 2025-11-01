У Києві на чотирьох вулицях обмежили швидкість: що треба знати водіям

Київ / © Associated Press

Реклама

Від 1 листопада у Києві запроваджено обмеження швидкості руху до 50 км/год. Фахівці Центру організації дорожнього руху завершили заміну дорожніх знаків.

Про це повідомили КМДА.

Зокрема, обмеження діють на:

Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту)

вул. Набережно-Рибальська (від вул. Електриків до Гаванського мосту)

Водіїв закликають дотримуватися обмежень, бути уважними та не порушувати ПДР.

Реклама

Нагадаємо, у Чехії планують експериментально підвищити допустиму швидкість на одному з відрізків автобану. За даними місцевої влади, на 50-кілометровому відрізку між містами Табор та Ческе-Будеївице водії зможуть розганятися до 150 км/год — на 20 км/год більше за нинішній ліміт.