У Києві на "червоній гілці" метро тимчасово зачинено вхід на дві станції

Метро / © Київський метрополітен

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У Києві тимчасово змінено рух поїздів на «червоній» лінії метро. Зараз поїзди курсують лише від станції «Академмістечко» до станції «Дарниця». Станції «Лісова» та «Чернігівська» тимчасово зачинені на вхід для пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

Причиною таких змін стало займання трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену. На місце події оперативно прибули пожежники та інші спеціалісти, які вже працюють над ліквідацією загоряння.

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Київська підземка просить пасажирів врахувати ці зміни під час планування своїх поїздок та вибачає за тимчасові незручності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві оголосили про початок громадського обговорення проєкту змін до чинних правил перевезення тварин у столичному метрополітені.