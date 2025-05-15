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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві на Алеї Героїв сталася бійка — поліція затримала винуватицю (відео)

33-річна місцева мешканка не змогла пояснити свій вчинок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві на Алеї Героїв сталася бійка — поліція затримала винуватицю (відео)

На Алеї Героїв сталася бійка

У Києві затримали 33-річну жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв: було пошкоджено кілька портретів загиблих і прапорці.

Про це розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Киянка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, які встановлені на клумбі.

Громадяни, які проходили повз, намагалися завадити їй, тож сталася бійка.

Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок вона пояснити не змогла.

«Жінку доправили до відділення поліціі, наразі з нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації», — прокоментували поліцейські.

Жителька Києва, за їхніми словами, «перебувала в неадекватному стані та висмикувала щось з Алеї Героїв — прапорці чи фото».

«Перехожі зробили їй зауваження. Вона не реагувала і продовжила. Після цього люди самі почали її затримувати. Результат на відео», — розповіли поліцейські.

Раніше в Києві хуліган образився на поліцейських і вирішив спалити їхню автівку. Під час затримання з’ясувалося, що чоловік уже мав проблеми з законом.

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