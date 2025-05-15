На Алеї Героїв сталася бійка

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У Києві затримали 33-річну жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв: було пошкоджено кілька портретів загиблих і прапорці.

Про це розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Киянка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, які встановлені на клумбі.

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Громадяни, які проходили повз, намагалися завадити їй, тож сталася бійка.

Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок вона пояснити не змогла.

«Жінку доправили до відділення поліціі, наразі з нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації», — прокоментували поліцейські.

Жителька Києва, за їхніми словами, «перебувала в неадекватному стані та висмикувала щось з Алеї Героїв — прапорці чи фото».

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«Перехожі зробили їй зауваження. Вона не реагувала і продовжила. Після цього люди самі почали її затримувати. Результат на відео», — розповіли поліцейські.

Дата публікації 21:34, 15.05.25 Кількість переглядів 6 У Києві на Алеї Героїв сталася бійка — поліція затримала жінку

Раніше в Києві хуліган образився на поліцейських і вирішив спалити їхню автівку. Під час затримання з’ясувалося, що чоловік уже мав проблеми з законом.

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