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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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322
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У Києві можуть звучати тестові сигнали повітряної тривоги: яка причина

Всі сигнали є частиною планової підготовки і не несуть загрози для мешканців міста.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві в окремих районах міста було чути сигнал Повітряна тривога. Це пов’язано із плановою технічною перевіркою систем оповіщення населення.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

«Можливі повторні тестові увімкнення. У разі реальної загрози та оголошення повітряної тривоги, буде негайно повідомлено через офіційні канали. Дякуємо за розуміння», — написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середу, 11 червня, у Львові та області оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

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