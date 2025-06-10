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- Київ
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У Києві можуть звучати тестові сигнали повітряної тривоги: яка причина
Всі сигнали є частиною планової підготовки і не несуть загрози для мешканців міста.
У Києві в окремих районах міста було чути сигнал Повітряна тривога. Це пов’язано із плановою технічною перевіркою систем оповіщення населення.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
«Можливі повторні тестові увімкнення. У разі реальної загрози та оголошення повітряної тривоги, буде негайно повідомлено через офіційні канали. Дякуємо за розуміння», — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середу, 11 червня, у Львові та області оголосили І рівень небезпеки — жовтий.