Київ
657
1 хв

У Києві чоловік в магазині зламав щелепу жінці, бо та не пропустила його поза чергою

23-річний киянин вирішив пройти до каси без черги, на що одна з покупчинь зробила йому зауваження. У відповідь зловмисник завдав жінці численних ударів по тілу та обличчю.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Патрульна поліція

Патрульна поліція / © Shutterstock

У Києві молодик побив жінку через зауваження у магазині.

Про це повідомила поліція Києва.

«Інцидент стався в одному з магазинів Дніпровського району столиці. 27-річна місцева мешканка стояла в черзі до каси, як один з відвідувачів підійшов до касира та намагався здійснити закупи, оминаючи чергу. Жінка зробила чоловікові зауваження, на що той накинувся на неї з кулаками, вдаривши декілька разів по обличчю і тілу. Від отриманих травм потерпіла впала, однак нападник продовжив її бити, після чого втік», — йдеться у повідомленні.

Жінку госпіталізували, у неї діагностували численні забої та перелом щелепи.

23-річного нападника затримала поліція / © Поліція Києва

23-річного нападника затримала поліція / © Поліція Києва

Оперативники швидко встановили зловмисника та розшукали його. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Встановлено, що молодик був п’яним.

Наразі слідчі зібрали докази провини фігуранта та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

657
