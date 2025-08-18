У Києві мобілізований порізав собі вени на руках та шиї у розподільчому центрі на ДВРЗ (фото 18+)

Мобілізація

У Києві мобілізований намагався накласти на себе руки у розподільчому центрі на ДВРЗ, його врятували.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, подія трапилася вчора, 17 серпня.

За попередньою інформацією, чоловіка вдалося врятувати. Що стало причиною для такого вчинку чоловіка, наразі не відомо.

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки готує офіційну інформацію про інцидент, який стався на ДВРЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові співробітники ТЦК намагалися мобілізувати чоловіка, який вже кілька років виключений із військового обліку. Чоловік втік, вистрибнувши у вікно з третього поверху.