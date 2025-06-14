У Києві мобілізований на ходу вистрибнув з авто ТЦК і загинув: деталі трагедії

Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

Реклама

У Києві мобілізований вистрибнув з машини ТЦК просто під час руху і загинув.

Про деталі трагедії розповідає Київський міський ТЦК та СП.

Під час перевезення мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського ТЦК, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно авто та намагалися втекти.

Реклама

«Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події», — йдеться в повідомленні.

Наразі подію розслідують правоохоронці для з’ясування всіх обставин.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК.