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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2913
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1 хв

У Києві мобілізований на ходу вистрибнув з авто ТЦК і загинув: деталі трагедії

У Києві загинув мобілізований, який намагався втекти із авто ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скандали під час мобілізації

Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

У Києві мобілізований вистрибнув з машини ТЦК просто під час руху і загинув.

Про деталі трагедії розповідає Київський міський ТЦК та СП.

Під час перевезення мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського ТЦК, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно авто та намагалися втекти.

«Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події», — йдеться в повідомленні.

Наразі подію розслідують правоохоронці для з’ясування всіх обставин.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК.

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