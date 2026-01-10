У Києві метро змінить графік руху поїздів

Метро у столиці / © Українська правда

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів — час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин.

Про це повідомили у КМДА.

«У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в місті, спричиненою ворожими російськими обстрілами, у Київському метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях. Наразі час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин», — йдеться у повідомленні.

Про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня — 5-6 хвилин, пасажирів буде оперативно проінформовано.

Нагадаємо, 9 січня у Києві внаслідок російського масованого удару виникли перебої з електро-, теплопостачанням і подачею води. Без світла були 417 тисяч родин. Мер Віталій Кличко повідомляв, що половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, залишилася без опалення, він закликав мешканців за можливості виїхати з міста.

У Києві за останню добу відновили подання тепла у половину будинків, які були без опалення.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що була проблема на одній з ланок енергосистеми, через що запровадили екстерні відключення електроенергії. Наразі фахівці вже розв’язали проблему, тому загальне живлення відновлюється. Це дасть змогу частково зняти екстрені відключення, вказав він.

ДТЕК повідомляє, що на правому березі Києва (крім Голосіївського та Печерського районів) скасовано екстрені відключення світла. Також до графіків знеструмлень повертається Київська область, окрім Бориспільського та Броварського районів.

Міська адміністрація додала, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці.

Київпастранс запускає дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, замість Борщагівського швидкісного трамвая курсуватиме автобусний маршрут № 3-Т — вул. Старовокзальна — Кільцева дорога.