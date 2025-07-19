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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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154
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1 хв

У Києві мати ґвалтувала 5-річну доньку і знімала це на відео: як її покарали

Жінку позбавили батьківських прав і засудили до 15 років.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дитина

Дитина / © Pixabay

У Києві засудили до 15 років позбавлення волі жінку за зґвалтування малолітньої доньки та виготовлення і продаж дитячої порнографії. Такий же строк отримав її спільник. Обох також зобов’язали виплатити дитині по 300 тисяч гривень компенсації моральної шкоди, а все їхнє майно підлягає конфіскації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України у Facebook.

Слідством і судом встановлено, що упродовж 2019–2021 років засуджена систематично вчиняла сексуальне насильство щодо власної п’ятирічної доньки, фіксуючи ці дії на відео. Отримані матеріали вона розповсюджувала в інтернеті з метою отримання прибутку.

Пізніше жінка познайомилась із чоловіком, якому передала дитину для подальшої сексуальної експлуатації в обмін на грошову винагороду. У суді доведено, що обидва виготовляли та поширювали дитячу порнографію.

«Ювенальні прокурори довели провину обвинувачених. Справу було розслідувано, передано до суду і доведено до вироку. Дитина вилучена з небезпечного середовища та перебуває у безпеці», — йдеться в повідомленні прокуратури.

Суд визнав жінку винною за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за, зґвалтування малолітньої (ст. 152), втягнення у порнографію (ст. 301), торгівлю людьми (ст. 149), сексуальну експлуатацію дітей (ст. 301-1). Спільника засуджено за аналогічними статтями. Мати також позбавлена батьківських прав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Розі за розбещення, зґвалтування малолітніх дітей та створення дитячої порнографії судитимуть матір та її співмешканця.

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