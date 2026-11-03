У Києві масштабний комунальний колапс: екстрені відключення і перебої з водою - деталі

У Києві і на Київщині запровадили екстрені відключення світла / © Associated Press

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У Києві та Києвській області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, це сталося зв’язку з пошкодженнями після атак ворога, об’єктів київського регіонального енерговузла.

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Своєю чергою, екстрені відключення спричинили перебої з водопостачанням у столиці, та в русі громадського електротранспорту.

Нагадаємо, через російські обстріли вранці 3 листопада у Києві та Київській уже запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють.

Раніше КМДА попередила киян про перебої з водопостачанням та повідомила, де у столиці можна набрати питну воду.

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