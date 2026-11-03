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У Києві масштабний комунальний колапс: екстрені відключення і перебої з водою - деталі
У Києві та на Київщині — екстрені відключення світла після влучань по енергетичних об’єктах регіону.
У Києві та Києвській області запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, це сталося зв’язку з пошкодженнями після атак ворога, об’єктів київського регіонального енерговузла.
Своєю чергою, екстрені відключення спричинили перебої з водопостачанням у столиці, та в русі громадського електротранспорту.
Нагадаємо, через російські обстріли вранці 3 листопада у Києві та Київській уже запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють.
Раніше КМДА попередила киян про перебої з водопостачанням та повідомила, де у столиці можна набрати питну воду.