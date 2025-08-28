- Дата публікації
У Києві масштабні пожежі після атаки: їх гасять гелікоптерами
Унаслідок російських обстрілів Києва сильні пожежі не вдається загасити.
Вночі 28 серпня РФ масовано атакувала Київ безпілотниками. Через удари виникли пожежі, які гасять гелікоптерами.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Що відомо про пожежі у Києві
Як повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик, у Деснянському районі масштабна пожежа, яку рятувальникам не вдається загасити з ночі. У небі один за одним кружляють гелікоптери. Попередньо, на цій локації постраждалих немає.
Службам вже тривалий час не вдається загасити пожежу. З неба воду скидають гелікоптери.
«Але стовп диму, схоже, лише розростається. Рятувальники не зупиняють роботу коли у сусідніх районах чути вибухи. Вогонь настільки сильний, що складно вже дихати», — зазначила Гущик.
Кореспондентка додає, що локація — повністю цивільна. Поблизу шиномонтаж, там стоять машини, які привозили на ремонт.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного російського обстрілу загинуло вісім людей, серед них — дитина. Під завалами ще можуть бути люди.