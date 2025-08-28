У Києві масштабні пожежі після атаки: їх гасять гелікоптерами

У Києві гасять пожежі гелікоптерами

Вночі 28 серпня РФ масовано атакувала Київ безпілотниками. Через удари виникли пожежі, які гасять гелікоптерами.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Що відомо про пожежі у Києві

Як повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик, у Деснянському районі масштабна пожежа, яку рятувальникам не вдається загасити з ночі. У небі один за одним кружляють гелікоптери. Попередньо, на цій локації постраждалих немає.

Службам вже тривалий час не вдається загасити пожежу. З неба воду скидають гелікоптери.

«Але стовп диму, схоже, лише розростається. Рятувальники не зупиняють роботу коли у сусідніх районах чути вибухи. Вогонь настільки сильний, що складно вже дихати», — зазначила Гущик.

Кореспондентка додає, що локація — повністю цивільна. Поблизу шиномонтаж, там стоять машини, які привозили на ремонт.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного російського обстрілу загинуло вісім людей, серед них — дитина. Під завалами ще можуть бути люди.