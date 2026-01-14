У Києві масові прориви труб у будинках: вода затоплює під’їзди (відео)

Труба тепломережі / © УНІАН

Реклама

У Києві сталося одразу декілька аварій, пов’язаних із проривами водопровідних та опалювальних труб в багатоквартирних будинках.

Про це повідомляють у столичних Telegram-каналах, публікуючи відповідні відео.

У повідомленнях йдеться, що через аварії вода затоплює під’їзди багатоповерхівок, а комунальні служби не встигають оперативно реагували.

Реклама

Причиною того, що значна частина заявок від жителів будинків довго залишається без розгляду, називають недостатню кількість аварійних бригад для такої кількості аварій.

Місцеві мешканці стверджують, що прориви труб призводять до значних підтоплень.

Повідомляється, що прориви труб зафіксовано, зокрема, у Солом’янському та Дарницькому районах Києва.

На відео — аварії в будинку на вулиці Севастопольській та вулиці Новодарницькій.

Реклама

У КМДА наразі не коментували ситуацію з аваріями водопровідних та тепломереж у житлових будинках.

Нагадаємо, раніше експерт попереджав, що повторення у Києві такої ж комунальної катастрофи, яка сталася в Алчевську узимку 2006 року, можливе тільки локально — в окремих будинках, але аж ніяк не в цілому місті. Тоді в місті на Луганщині через аномальні морози система опалення міста просто «замерзла»: вода в трубах перетворилася на лід, а самі труби розірвалися.