Аварія у Києві 11 липня / © Головне управління національної поліції Київської області

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У Дніпровському районі Києва на проспекті Леоніда Каденюка 11 липня маршрутка зіткнулася із припаркованою вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше дев’ятеро людей, серед яких неповнолітня дівчина.

Автопригода близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, водій маршрутного таксі не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

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Аварія у Києві 11 липня / © Головне управління національної поліції Київської області

Аварія у Києві 11 липня / © Головне управління національної поліції Київської області

В результаті аварії постраждали щонайменше дев’ятеро пасажирів, які перебували у маршрутці, отримали травми. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.

Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше, на Київщині сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинув 9-річний хлопчик. Причиною аварії став автобус Renault Master без водія, що самовільно покотився з узбіччя.



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