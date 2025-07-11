- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві маршрутка спричинила ДТП — постраждали пасажири (фото)
У Києві маршрутка врізалася у припарковану вантажівку. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.
У Дніпровському районі Києва на проспекті Леоніда Каденюка 11 липня маршрутка зіткнулася із припаркованою вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше дев’ятеро людей, серед яких неповнолітня дівчина.
Автопригода близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, повідомляють у поліції.
За попередніми даними, водій маршрутного таксі не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.
В результаті аварії постраждали щонайменше дев’ятеро пасажирів, які перебували у маршрутці, отримали травми. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.
Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Раніше, на Київщині сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинув 9-річний хлопчик. Причиною аварії став автобус Renault Master без водія, що самовільно покотився з узбіччя.