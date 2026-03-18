У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує

Наразі у Києві працює ППО.

Віра Хмельницька
повітряна тривога / © tsn.ua

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — наголосили там

«БпЛА — курсом на Київ», — повідомили і Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, вранці 18 березня у Києві вже лунала повітряна тривога. Через ризик атаки БпЛА слід перебувати в укриттях.

Раніше поблизу Києва також зафіксували БпЛА, тому оголошувалася повітряна тривога. Ворожі літальні апарати прямували на Київ зі сходу регіону.

