Повітряна тривога / © ТСН

Ввечері 28 жовтня стало відомо про загрозу балістики в Києві та областях, де оголошено тривогу. Тож, у столиці лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає влада міста.

Також надаоно мапу укриттів в Києві.

Також станом на 16:33 год 28 жовтня зафіксовано БпЛА на північному сході Дніпропетровщини. За повідомленням Повітряних Сил ЗС України, вони тримають курс на південний схід Харківщини.

Нагадаємо, уночі 25 жовтня ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Саме тоді Росія зруйнувала офіс та склад одного з провідних фармацевтичних дистриб’юторів країни.

Водночас, в МОЗ, попри масштаб пошкоджень фармпідприємства, дефіциту ліків для населення не прогнозують.