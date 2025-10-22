ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує

Існує загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує

Повітряна тривога

Києву та областям, де оголошено повітряну тривогу вночі проти 22 жовтня, загрожує балістика ворога.

«Швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину», — повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Влада столиці закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Також пізно ввечері 21 жовтня зафіксовано групи БпЛА на північному заході Харківщини. Вони трмають курс південний.

Ворожий БпЛА летить на Дніпро зі сходу, а також дрони є в районі Павлограда з південного напрямку.

Нагадаємо, Росія різко збільшила атаки дронами по Україні. Розвідка Британії наголосила на цьому та назвала справжню мету росіян.

За інформацією британської розвідки, у вересні ворог використав близько 5500 ударних безпілотників, водночас у серпні їх було 4100.

Зазначимо, що Росія вгатила по Харкову, розтрощивши комунальні мережі. 21 жовтня армія РФ завдала чергового масованого удару по Харкову. Зафіксовано влучання шести КАБів.

Дата публікації
Кількість переглядів
450
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie