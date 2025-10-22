Повітряна тривога

Києву та областям, де оголошено повітряну тривогу вночі проти 22 жовтня, загрожує балістика ворога.

«Швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину», — повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Влада столиці закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Також пізно ввечері 21 жовтня зафіксовано групи БпЛА на північному заході Харківщини. Вони трмають курс південний.

Ворожий БпЛА летить на Дніпро зі сходу, а також дрони є в районі Павлограда з південного напрямку.

Нагадаємо, Росія різко збільшила атаки дронами по Україні. Розвідка Британії наголосила на цьому та назвала справжню мету росіян.

За інформацією британської розвідки, у вересні ворог використав близько 5500 ударних безпілотників, водночас у серпні їх було 4100.

Зазначимо, що Росія вгатила по Харкову, розтрощивши комунальні мережі. 21 жовтня армія РФ завдала чергового масованого удару по Харкову. Зафіксовано влучання шести КАБів.