- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 450
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує
Існує загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Києву та областям, де оголошено повітряну тривогу вночі проти 22 жовтня, загрожує балістика ворога.
«Швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину», — повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Влада столиці закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Також пізно ввечері 21 жовтня зафіксовано групи БпЛА на північному заході Харківщини. Вони трмають курс південний.
Ворожий БпЛА летить на Дніпро зі сходу, а також дрони є в районі Павлограда з південного напрямку.
Нагадаємо, Росія різко збільшила атаки дронами по Україні. Розвідка Британії наголосила на цьому та назвала справжню мету росіян.
За інформацією британської розвідки, у вересні ворог використав близько 5500 ударних безпілотників, водночас у серпні їх було 4100.
Зазначимо, що Росія вгатила по Харкову, розтрощивши комунальні мережі. 21 жовтня армія РФ завдала чергового масованого удару по Харкову. Зафіксовано влучання шести КАБів.