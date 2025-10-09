- Дата публікації
У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує
Столиці загрожують ворожі БпЛА. Також слід перейти в укриття й мешканцям інших регіонів України.
Про загрозу БпЛА в Києві та областях, де оголошено тривогу, стало відомо пізно ввечері 9 жовтня.
«БпЛА курсом на Київ з півночі», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.
Також група БпЛА летить на Херсонщину з тимчасово окупованих територій України.
Відомо, що ворожі дрони загрожують Житомирщині.
А нові групи на півночі Сумщини тримають курс на південь.
«На північному сході Чернігівщини, курс — південно-західний», — йдеться у повідомленні.
БпЛА зафіксовано і на північному сході Полтавщини. Вони тримають курс південно-західний.
Раніше росіяни масовано атакували один з обласних центрів України. Ворог цілив по енергетичних об’єктах та портовій інфраструктурі Одеської області.
Уражено також автозаправну станція і житлові будинки. А місто Чорноморськ повністю знеструмлене. ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Чорноморськ і частина Одещини — БЕЗ СВІТЛА! Масований наліт дронів!