Київ
139
1 хв

У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує

Столиці загрожують ворожі БпЛА. Також слід перейти в укриття й мешканцям інших регіонів України.

Віра Хмельницька
БпЛА курсом на Київ / © ТСН

Про загрозу БпЛА в Києві та областях, де оголошено тривогу, стало відомо пізно ввечері 9 жовтня.

«БпЛА курсом на Київ з півночі», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Також група БпЛА летить на Херсонщину з тимчасово окупованих територій України.

Відомо, що ворожі дрони загрожують Житомирщині.

А нові групи на півночі Сумщини тримають курс на південь.

«На північному сході Чернігівщини, курс — південно-західний», — йдеться у повідомленні.

БпЛА зафіксовано і на північному сході Полтавщини. Вони тримають курс південно-західний.

Раніше росіяни масовано атакували один з обласних центрів України. Ворог цілив по енергетичних об’єктах та портовій інфраструктурі Одеської області.

Уражено також автозаправну станція і житлові будинки. А місто Чорноморськ повністю знеструмлене. ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Чорноморськ і частина Одещини — БЕЗ СВІТЛА! Масований наліт дронів!

139
