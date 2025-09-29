ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2266
Час на прочитання
1 хв

У Києві лунає повітряна тривога і вже чутно вибухи — що відомо

Зафіксовано БпЛА, що летять з Чернігівщини, а також на Київщині, курсом на столицю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві лунає повітряна тривога і вже чутно вибухи — що відомо

У Києві лунає повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві надвечір 29 вересня оголошено повітряну тривогу. Столиці загрожують ворожі безпілотники.

Про це повідомили в КМДА.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — закликала влада.

Зазначимо, що мапа укриттів допоможе киянам перейти до безпечних місць під час тривоги.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО.

Додамо, що, окрім столиці та Київщини, дрони загрожують й іншим областям України.

Так, БпЛА — на сході Харківщини, тримають курс західний.

Нагадаємо, проти ночі 29 вересня у Києві лунала повітряна тривога через загрозу застосування дронів.

Бійці ППО успішно відбили напад 23 російських безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
2266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie