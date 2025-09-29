- Дата публікації
У Києві лунає повітряна тривога і вже чутно вибухи — що відомо
Зафіксовано БпЛА, що летять з Чернігівщини, а також на Київщині, курсом на столицю.
У Києві надвечір 29 вересня оголошено повітряну тривогу. Столиці загрожують ворожі безпілотники.
Про це повідомили в КМДА.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — закликала влада.
Зазначимо, що мапа укриттів допоможе киянам перейти до безпечних місць під час тривоги.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО.
Додамо, що, окрім столиці та Київщини, дрони загрожують й іншим областям України.
Так, БпЛА — на сході Харківщини, тримають курс західний.
Нагадаємо, проти ночі 29 вересня у Києві лунала повітряна тривога через загрозу застосування дронів.
Бійці ППО успішно відбили напад 23 російських безпілотників.