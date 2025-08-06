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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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309
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1 хв

У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує

У КМДА закликали уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує

У Києві вночі проти 6 серпня було оголошено повітряну тривогу, проте за 7 хвилин пролунав відбій.

Про небезпеку для Київської та Чернігівської областей повідомляли Повітряні Сили ЗС України.

Цим областям та столиці загрожувала ракетна атака.

Зазначимо, що вранці 5 серпня на Київщині та у низці областей теж лунала повітряна тривога. Тоді регіонам загрожував обстріл балістичними ракетами.

У небезпеці були Київська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, а також Черкаська області.

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