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У Києві вночі проти 6 серпня було оголошено повітряну тривогу, проте за 7 хвилин пролунав відбій.

Про небезпеку для Київської та Чернігівської областей повідомляли Повітряні Сили ЗС України.

Цим областям та столиці загрожувала ракетна атака.

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Зазначимо, що вранці 5 серпня на Київщині та у низці областей теж лунала повітряна тривога. Тоді регіонам загрожував обстріл балістичними ракетами.

У небезпеці були Київська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, а також Черкаська області.

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