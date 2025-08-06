- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві лунає повітряна тривога — що загрожує
У КМДА закликали уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.
У Києві вночі проти 6 серпня було оголошено повітряну тривогу, проте за 7 хвилин пролунав відбій.
Про небезпеку для Київської та Чернігівської областей повідомляли Повітряні Сили ЗС України.
Цим областям та столиці загрожувала ракетна атака.
Зазначимо, що вранці 5 серпня на Київщині та у низці областей теж лунала повітряна тривога. Тоді регіонам загрожував обстріл балістичними ракетами.
У небезпеці були Київська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, а також Черкаська області.